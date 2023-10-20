В 22:00 20.10.2023начнут матч во французской Лиге 1.

Последний матч между собой: Ланс — Гавр 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гавр» — «Ланс». Коэффициент ставки — 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ланс»).

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