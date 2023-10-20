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    Сможет ли «Ланс» переиграть «Гавр»?

    «Гавр» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, чемпионат Франции, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Ланс»
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    «Ланс»
    В пятницу, 20 октября, в девятом туре французской Лиги 1 «Гавр» на своем поле примет «Ланс». Начало игры — в 22:00 по мск. «Гавр» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Октября 2023 года
    Гавр
  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 22:00 Ланс Ланс
  • Ланс
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    «Гавр»

    «Темно-синие» сразу после выхода в Лигу 1 достаточно неплохо стартовали в новом сезоне сильнейшего французского дивизиона. «Небесные» в первых восьми турах смогли два раза победить, трижды сыграли вничью и три раза проиграли. Команда забила десять мячей, а в свои пропустила двенадцать.

    В итоге сейчас у команды из одноименного города девять набранных баллов. Коллектив из Гавра расположился на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Он только на два балла опережает шестнадцатый «Лорьян», который идет в зоне вылета.

    Коэффициенты матча Гавр — Ланс

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    В последнем матче «Гавр» на выезде уступил «Марселю» (0:3), а до этого в родных стенах проиграл «Лиллю» (0:2). Лишь перед этим подопечные Луки Эльснера на своем поле сломили сопротивление «Клермона» (2:1).

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    Думается, что «Гавр», в составе которого выступает россиянин Далер Кузяев, будет точно бороться за выживание. Главной задачей команды является сохранение прописки в элите.

    «Ланс»

    «Кроваво-золотые», которые по итогам минувшего сезона заняли второе место, новый сезон начали откровенно слабо. За восемь матчей команда из одноименного города четыре раза проиграла, дважды сыграла вничью и два раза выиграла.

    В итоге коллектив из Ланса сейчас имеет в своем активе только восемь очков и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. «Ланс» только на одно очко опережает зону вылета. Подопечные Франка Эза восемь раз поразили ворота соперника и тринадцать раз пропустили в свои.

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    • Также команда из Ланса стартовала в Лиге чемпионов. Сначала коллектив на выезде сыграл вничью с «Севильей» (1:1), а затем в родных стенах переиграл «Арсенал» (2:1). Команда заработала четыре очка и лидирует в турнирной таблице своей группы.

    Сейчас у «Ланса» серия из пяти матчей без поражений во всех турнирах. В последней игре команда сыграла вничью с «Лансом» (1:1), а до этого на выезде сломила сопротивление «Страсбурга» (1:0) и в родных стенах — «Тулузы» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ланса» предлагают поставить за 1.83.

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    На викторию «Гавра» дают 4.60, ничья оценена в 3.70.

    Наши прогноз и ставка — победа «Ланса».

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Гавр» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ланс» переиграть «Гавр»?
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