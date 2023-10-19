«Интер Майами» планирует подписать экс-нападающего «Барселоны»

рассматривает вариант с подписанием нападающего «Гремио»

По информации Daily Mirror, в американском клубе уругвайца хочет видеть лидер команды Лионель Месси.

Давно известно, что Месси и Суарес находятся в дружеских отношениях. Ранее они играли вместе за «Барселону».

Контракт Суареса с «Гремио» рассчитан до декабря 2024 года. Сообщалось, что 36-летний футболист может покинуть бразильский клуб в конце этого года из-за проблем с коленом.

В текущем чемпионате Бразилии Суарес провел 23 матча, забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее Суарес признался, что хотел бы завершить карьеру в одной команде с Месси.