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    «Интер Майами» планирует подписать экс-нападающего «Барселоны»

    Футбол Интер Майами MLS Латинская Америка Трансферы
    «Интер Майами» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Гремио» Луиса Суареса.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    По информации Daily Mirror, в американском клубе уругвайца хочет видеть лидер команды Лионель Месси.

    Давно известно, что Месси и Суарес находятся в дружеских отношениях. Ранее они играли вместе за «Барселону».

    Контракт Суареса с «Гремио» рассчитан до декабря 2024 года. Сообщалось, что 36-летний футболист может покинуть бразильский клуб в конце этого года из-за проблем с коленом.

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    • В текущем чемпионате Бразилии Суарес провел 23 матча, забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

    Ранее Суарес признался, что хотел бы завершить карьеру в одной команде с Месси.

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