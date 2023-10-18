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    В «Спартаке» прокомментировал слухи о том, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с основной командой

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    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было.

    По поводу Соболева — он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», — передает слова Зеленова Чемпионат.

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    • Ранее сообщалось о том, что Соболев отстранен от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В нынешнем сезоне нападающий провел 9 матчей за «красно-белых» в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

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