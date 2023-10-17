В 18:45 17.10.2023начнут матч в группе B отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венгрия U21» — «Бельгия U21». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бельгия U21»).

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