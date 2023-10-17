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    Забить выйдет не у всех

    Венгрия U21 — Бельгия U21. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия U21 — Бельгия U21
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    Молодежная сборная Бельгии
    Венгрия (до 21 года) сыграет на своем поле с Бельгией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 17 октября, начало — в 18:45 мск. Венгрия U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 17 Октября 2023 года
    Венгрия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
    •  Венгрия U21 18:45 Бельгия U21 Бельгия U21
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    Венгрия U21

    Эта команда неплохо начала нынешнюю отборочную кампанию. Венгры с 6 очками в активе сейчас вторые в группе.

    Причем Венгрия (до 21 года) немало забивает. Молодые мадьяры отличились 6 точными ударами в трех матчах.

    Коэффициенты матча Венгрия U21 — Бельгия U21

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  • 3.753.701.85Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые венгры уступили шотландским сверстникам со счетом 1:3.

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    Зато слабеньких мальтийцев Венгрия U21 разгромила. Мадьяры забили в ворота соперника три безответных мяча.

    В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Фактор своего поля и мотивация удержаться в дуэте лидеров могут сделать свое дело.

    Бельгия U21

    Эта команда удачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Молодые бельгийцы выиграли два своих первых матча в группе.

    И по подбору игроков, и по уровню игры бельгийцы выглядят впечатляюще. Наряду с испанцами они считаются фаворитами группы.

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  • 14/10/2023

    • В предыдущем поединке квалификации Бельгия U21 разжилась тремя очками. Команда скромно переиграла мальтийцев (2:0).

    Бельгийская молодежка пока не пропустила ни разу в отборе. Да и вообще, оборону команды можно считать надежной.

    В этом поединке Бельгия (до 21 года) явно сыграет с позиции силы. Гости намерены сохранить за собой лидерство в группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии (до 21 года) предлагают — 1.80.

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    На викторию Венгрии (до 21 года) дают — 4.20, ничья оценена — в 3.78.

    Оборона бельгийцев выглядит монолитно, и явно способна в очередной раз сыграть на ноль.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа Венгрии (до 21 года) или ничья за 2.01.

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    Венгрия U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Забить выйдет не у всех
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