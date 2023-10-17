Венгрия (до 21 года) сыграет на своем поле с Бельгией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 17 октября, начало — в 18:45 мск. Венгрия U21 — Бельгия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия U21

Эта команда неплохо начала нынешнюю отборочную кампанию. Венгры с 6 очками в активе сейчас вторые в группе.

Причем Венгрия (до 21 года) немало забивает. Молодые мадьяры отличились 6 точными ударами в трех матчах.

Коэффициенты матча Венгрия U21 — Бельгия U21 1X2Новым игрокам 3.753.701.85Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые венгры уступили шотландским сверстникам со счетом 1:3.

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Зато слабеньких мальтийцев Венгрия U21 разгромила. Мадьяры забили в ворота соперника три безответных мяча.

В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Фактор своего поля и мотивация удержаться в дуэте лидеров могут сделать свое дело.

Бельгия U21

Эта команда удачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Молодые бельгийцы выиграли два своих первых матча в группе.

И по подбору игроков, и по уровню игры бельгийцы выглядят впечатляюще. Наряду с испанцами они считаются фаворитами группы.

В предыдущем поединке квалификации Бельгия U21 разжилась тремя очками. Команда скромно переиграла мальтийцев (2:0).

Бельгийская молодежка пока не пропустила ни разу в отборе. Да и вообще, оборону команды можно считать надежной.

В этом поединке Бельгия (до 21 года) явно сыграет с позиции силы. Гости намерены сохранить за собой лидерство в группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии (до 21 года) предлагают — 1.80.

На викторию Венгрии (до 21 года) дают — 4.20, ничья оценена — в 3.78.

Оборона бельгийцев выглядит монолитно, и явно способна в очередной раз сыграть на ноль .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа Венгрии (до 21 года) или ничья за 2.01.