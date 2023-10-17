Венгрия U21
Эта команда неплохо начала нынешнюю отборочную кампанию. Венгры с 6 очками в активе сейчас вторые в группе.
Причем Венгрия (до 21 года) немало забивает. Молодые мадьяры отличились 6 точными ударами в трех матчах.
Коэффициенты матча Венгрия U21 — Бельгия U21
Свой последний поединок команда провела неудачно. Молодые венгры уступили шотландским сверстникам со счетом 1:3.
Зато слабеньких мальтийцев Венгрия U21 разгромила. Мадьяры забили в ворота соперника три безответных мяча.
В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Фактор своего поля и мотивация удержаться в дуэте лидеров могут сделать свое дело.
Бельгия U21
Эта команда удачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Молодые бельгийцы выиграли два своих первых матча в группе.
И по подбору игроков, и по уровню игры бельгийцы выглядят впечатляюще. Наряду с испанцами они считаются фаворитами группы.
В предыдущем поединке квалификации Бельгия U21 разжилась тремя очками. Команда скромно переиграла мальтийцев (2:0).
Бельгийская молодежка пока не пропустила ни разу в отборе. Да и вообще, оборону команды можно считать надежной.
В этом поединке Бельгия (до 21 года) явно сыграет с позиции силы. Гости намерены сохранить за собой лидерство в группе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бельгии (до 21 года) предлагают — 1.80.
На викторию Венгрии (до 21 года) дают — 4.20, ничья оценена — в 3.78.
Оборона бельгийцев выглядит монолитно, и явно
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа Венгрии (до 21 года) или ничья за 2.01.