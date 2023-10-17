В 21:45 17.10.2023начнут матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024.

Последний матч между собой: Словения — Северная Ирландия 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Северная Ирландия» — «Словения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Словения»).

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