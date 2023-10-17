Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии тем временем находится на пятой строчке в группе, набрав в семи турах лишь шесть очков.
До прошлого тура серия поражений североирландцев составила пять матчей. Пока что у них получилось дважды обыграть только команду Сан-Марино.
Коэффициенты матча Северная Ирландия — Словения
Финнам, датчанам и казахам (дважды) команда Майкла О’Нила уступила со счетом 0:1, а в от Словении пропустила четыре мяча (2:4).
В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при шести поражениях, так что с такой формой ему будет непросто выиграть у фаворита.
Словения
Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 16 очков в семи матчах и занимает 1-е место, опережая вторую Дании.
Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в семи поединках сборная страны Словении сумела забить 16 мячей.
Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на своем поле крупно переиграла одного из конкурентов Финляндию (3:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка, которые пришлись на европейскую квалификацию, при трех победах в последних из них, так что шансы гостей выглядят явно предпочтительнее.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 2,30. Успех Северной Ирландии оценивается в 3,42, ничья — в 3,20.
В трех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,55.
Еще один вариант ставки — Словения выиграет за 2,30, ведь в трех последних матчах гости победили.