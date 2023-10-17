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    Удержит ли Словения лидерство в группе?

    Северная Ирландия — Словения. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, квалификация Евро-2024, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Словения
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    Словения — фаворит матча
    Во вторник, 17 октября, в Белфасте сборная Северной Ирландии сыграет против национальной команды Словении в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Северная Ирландия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 17 Октября 2023 года
    Северная Ирландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа H
    •  Северная Ирландия 21:45 Словения Словения
  • Любляна
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    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии тем временем находится на пятой строчке в группе, набрав в семи турах лишь шесть очков.

    До прошлого тура серия поражений североирландцев составила пять матчей. Пока что у них получилось дважды обыграть только команду Сан-Марино.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия — Словения

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    Финнам, датчанам и казахам (дважды) команда Майкла О’Нила уступила со счетом 0:1, а в от Словении пропустила четыре мяча (2:4).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при шести поражениях, так что с такой формой ему будет непросто выиграть у фаворита.

    Словения

    Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала 16 очков в семи матчах и занимает 1-е место, опережая вторую Дании.

    Атака команды не отличается стабильностью. В целом же она неплоха, ведь в семи поединках сборная страны Словении сумела забить 16 мячей.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Словения на своем поле крупно переиграла одного из конкурентов Финляндию (3:0).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка, которые пришлись на европейскую квалификацию, при трех победах в последних из них, так что шансы гостей выглядят явно предпочтительнее.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 2,30. Успех Северной Ирландии оценивается в 3,42, ничья — в 3,20.

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    В трех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,55.

    Еще один вариант ставки — Словения выиграет за 2,30, ведь в трех последних матчах гости победили.

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    Северная Ирландия — Словения: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Удержит ли Словения лидерство в группе?
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