В 21:00 17.10.2023начнут матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: Португалия U21 — Греция U21 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия U21» — «Греция U21». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Греция U21»).

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