17 октября в матче квалификации молодежного Евро-2025 сыграют сборные Португалии (до 21 года) и Греции (до 21 года). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. Португалия (до 21 года) — Греция (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия (до 21 года)

Эта молодежная сборная здорово стартовала в отборе на Евро-2025, занимая единоличное 1-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Предстоящий матч против Греции (до 21 года) может сильно укрепить лидерские позиции.

Кажется, что у молодежной сборной Португалии нет конкурентов в этой группе, команда крушит всех подряд, забив 14 голов за 3 встречи при одном пропущенном.

Коэффициенты матча Португалия U21 — Греция U21 1X2Новым игрокам 1.226.0010.50Бонус$9500

Команда обыграла Андорру (до 21 года) (3:0) и дважды победил молодежку Беларуси (5:0 и 6:1). Во всех матчах у соперников не было абсолютно никаких шансов. К тому же, у Португалии (до 21 года) есть яркий лидер, который ведет за собой.

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21-летний форвард Фабио Сильва за 3 матча квалификации забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи — феноменальный результат! Игрок поучаствовал в половине голов своей команды.

В предстоящем матче Португалия (до 21 года) встретится с молодежкой Греции и будет явным фаворитом. Смогут ли португальцы вновь разгромить своего соперника? Греки показывают надежную игру в обороне, но команда еще не встречалась с молодежной сборной Португалии...

Греция (до 21 года)

Можно сказать, что эта молодежная сборная неплохо стартовала в квалификации на Евро-2025 (до 21 года), занимая 2-е место в своей группе с 5-ю очками в активе после 3-х туров, но Хорватия (до 21 года) и молодежка Фарерских Островов уже наступают на пятки.

Греция (до 21 года) надежна в обороне, пропустив всего 3 гола за 3 встречи при 4-х забитых, но пока что команде тяжело даются победы. У молодежной сборной всего одна победа над Андоррой (до 21 года) (1:0), где греки забили единственный гол на 49-й минуте.

В остальных двух встречах у Греции (до 21 года) ничейные результаты в матчах с Беларусью (до 21 года) (1:1) и с молодежкой Хорватии (2:2). Стоит отметить, что молодежная сборная Греции спаслась от поражения, сравняв счет на 89-й минуте.

В предстоящем матче Греции (до 21 года) с молодежкой Португалии будет тяжело рассчитывать на победу, исходя из того, какой футбол показывают португальцы. Сможет ли Греция удивить? Большой вопрос...

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Португалии (до 21 года) можно поставить за 1.19. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 15.00. Ничья оценена — в 5.90.

Португалия (до 19 лет) выглядит на голову мощнее своего соперника. Можно предположить, что хозяева вновь одержат убедительную победу, но при этом пропустят.

Можно сделать ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 2.30.

Еще один наш прогноз — победа Португалии (до 21 года) с форой (-2) за 2.10.