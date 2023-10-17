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    Данил в гостях обыграла Сан-Марино в матче отбора на Евро-2024

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    Обзор матчей 8-го тура группы Н в квалификации Евро-2024.

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    В одной из встреч Дания обыграла Сан-Марино со счетом 2:0.

    Первый гол в этом матче забили датчане на 42-й минуте встречи. Нападающий гостей Расмус Хойлунд вывел свою команду вперед.

    Сан-Марино удалось сравнять счет на 61-й минуте благодаря усилиям полузащитника хозяев Алессандро Голинуччи.

    Спустя всего 9 минут Дания вновь вышла вперед. На сей раз точным ударом отличился Юссуф Поульсен. Матч так и закончился — 2:1 в пользу Дании.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Сан-Марино — Дания 1:2
    Голы: 0:1 Расмус Хёйлунн (42'), 1:1 Алессандро Голинуччи (61'), 1:2 Юссуф Поульсен (70') Сан-Марино: Элиа Бенедеттини, Филиппо Фаббри (Simone Franciosi, 88'), Микеле Чеволи (Маттео Витайоли, 74'), Алессандро Този, Марчелло Муларони, Микаэль Баттистини (Мануэль Баттистини, 55'), Алессандро Голинуччи, Лоренцо Лаццари (Роберто Ди Майо, 75'), Никола Нанни, Dante Rossi, Alessandro D'Addario (Лоренцо Капиккьони, 55') Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Мехле (Расмус Кристенсен, 90'), Йоаким Андерсен, Симон Кьер, Элиас Йелерт (Роберт Сков, 62'), Йеспер Линдстрём (Юссуф Поульсен, 63'), Мохаммед Дарами (Йонас Винд, 62'), Кристиан Эриксен, Кристиан Нергор, Расмус Хёйлунн (Матиас Йенсен, 90'), Pierre-Emile Hojbjerg Предупреждения: Йоаким Андерсен (65'), Филиппо Фаббри (70'), Расмус Хёйлунн (70'), Лоренцо Капиккьони (83'), Роберто Ди Майо (88'), Марчелло Муларони (90 + 7')

    После этого матча Дания занимает 2-е место в группе Н с 19-ю очками в активе. Сан-Марино — на последней 6-й позиции без набранных очков.

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    В параллельном матче Словения минимально обыграла Северную Ирландию (1:0). Единственный гол гости забили уже на 5-й минуте встречи. Точным ударом отличился полузащитник Словении Адам Гнезда-Черин.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Северная Ирландия — Словения 0:1
    Гол: 0:1 Адам Гнезда-Черин (5') Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Трай Хам, Джонни Эванс, Джамаль Льюис, Ши Эммануэль Чарльз, Джордан Томпсон (Айзек Прайс, 63'), Пол Смит (Дион Чарльз, 63'), Дэйл Тейлор (Джордж Сэвилл, 63'), Джош Мадженнис (Конор Вашингтон, 46'), Eoin Toal, Bradley Lyons (Конор Макминамин, 87') Словения: Ян Облак, Петар Стоянович, Эрик Янжа (Беньямин Вербич, 84'), Миха Блажич, Жан Карничник, Адам Гнезда-Черин, Яка Бийол, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар (Ясмин Куртич, 76'), Ян Млакар (Санди Ловрич, 76'), Тими Элшник Предупреждения: Ши Эммануэль Чарльз (4'), Тими Элшник (37'), Андраж Шпорар (56'), Ши Эммануэль Чарльз (58'), Джордан Томпсон (59'), Пол Смит (60'), Джонни Эванс (87')

    Словения занимает 1-е место в группе Н с 19-ю баллами в активе. Северная Ирландия — на 5-й строчке (6).

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