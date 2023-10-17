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    Андорра U21 — Фарерские острова U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.10.2023 в 21:00 начнется матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Андорра U21 — Фарерские острова U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 21:00 17.10.2023 Андорра U21 и Фарерские острова U21 начнут матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Последний матч между собой: Фарерские острова U21 — Андорра U21 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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