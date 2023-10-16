начнут матч в 19:30 в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 16.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 2.43 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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