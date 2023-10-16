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    Украина U21 — Англия U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.10.2023 в 19:30 начнется матч в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Украина U21 — Англия U21

    Футбол Евро-2023 U21
    Украина U21 и Англия U21 начнут матч в 19:30 в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 16.10.2023.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 2.43.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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