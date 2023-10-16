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    Английская «молодежка» обыграет Украину с разгромным счетом?

    Украина U21 — Англия U21. Ставка (к. 2.43) и прогноз на отборочный турнир Евро-2025 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Украина U21 — Англия U21
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    Победная серия молодежной сборной Англии составляет восемь матчей
    Молодежная сборная Англии сыграет против команды Украины в рамках отборочного турнира Евро-2025. Матч пройдет 16 октября в Кошице (Словакия), начало — в 19:30 мск. Украина U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 16 Октября 2023 года
    Украина U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    •  Украина U21 19:30 Англия U21 Англия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Украина U21

    Сборная Украины занимает второе место в группе после двух туров, в которых набрала шесть очков.

    Украинцы начали отбор с победы над Северной Ирландией — 1:0. Соперник допустил единственную ошибку в обороне в середине второго тайма.

    Коэффициенты матча Украина U21 — Англия U21

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    Несколько дней назад команда Унаи Мельгосы разгромила «молодежку» Люксембурга — 3:0.

    Соперник, конечно, так себе, но, например, Северная Ирландия с ним не справилась.

    Также стоит отметить, что в этом году молодежная сборная Украины дошла до полуфинала на Евро-2023. Под руководством Руслана Ротаня украинцы сначала вышли из непростой группы, а потом обыграли в четвертьфинале Францию (3:1).

    Англия U21

    Сборная Англии тем временем возглавляет группу, правда, пока опережая Украину только по дополнительным показателям.

    Несколько дней назад англичане уничтожили молодежную сборную Сербии — 9:1.

    Понятно, что у Англии очень солидный состав, но счет все равно шокировал, все-таки сербы на этом уровне, как правило, тоже выглядят очень прилично.

    Все прогнозы на футбол

    Летом английская «молодежка» стала победителем Евро, выиграв в финале у Испании. На данный момент ее победная серия составляет уже восемь матчей.

    Прогноз и ставка

    На Украину в этом матче можно поставить за 4.50, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу Англии — за 1.77.

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    В отличие от сербов, украинцы вряд ли развалятся, но исход будет тем же — Англия выиграет.

    Ставка — победа сборной Англии U21 с форой (-1,0) за 2.43.

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    Украина U21 — Англия U21: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Английская «молодежка» обыграет Украину с разгромным счетом?
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