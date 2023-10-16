Украина U21
Сборная Украины занимает второе место в группе после двух туров, в которых набрала шесть очков.
Украинцы начали отбор с победы над Северной Ирландией — 1:0. Соперник допустил единственную ошибку в обороне в середине второго тайма.
Коэффициенты матча Украина U21 — Англия U21
Несколько дней назад команда Унаи Мельгосы разгромила «молодежку» Люксембурга — 3:0.
Соперник, конечно, так себе, но, например, Северная Ирландия с ним не справилась.
Также стоит отметить, что в этом году молодежная сборная Украины дошла до полуфинала на Евро-2023. Под руководством Руслана Ротаня украинцы сначала вышли из непростой группы, а потом обыграли в четвертьфинале Францию (3:1).
Англия U21
Сборная Англии тем временем возглавляет группу, правда, пока опережая Украину только по дополнительным показателям.
Несколько дней назад англичане уничтожили молодежную сборную Сербии — 9:1.
Понятно, что у Англии очень солидный состав, но счет все равно шокировал, все-таки сербы на этом уровне, как правило, тоже выглядят очень прилично.
Летом английская «молодежка» стала победителем Евро, выиграв в финале у Испании. На данный момент ее победная серия составляет уже восемь матчей.
Прогноз и ставка
На Украину в этом матче можно поставить за 4.50, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу Англии — за 1.77.
В отличие от сербов, украинцы вряд ли развалятся, но исход будет тем же — Англия выиграет.
Ставка — победа сборной Англии U21 с форой (-1,0) за 2.43.