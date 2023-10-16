Молодежная сборная Англии сыграет против команды Украины в рамках отборочного турнира Евро-2025. Матч пройдет 16 октября в Кошице (Словакия), начало — в 19:30 мск. Украина U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина U21

Сборная Украины занимает второе место в группе после двух туров, в которых набрала шесть очков.

Украинцы начали отбор с победы над Северной Ирландией — 1:0. Соперник допустил единственную ошибку в обороне в середине второго тайма.

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Несколько дней назад команда Унаи Мельгосы разгромила «молодежку» Люксембурга — 3:0.

Соперник, конечно, так себе, но, например, Северная Ирландия с ним не справилась.

Также стоит отметить, что в этом году молодежная сборная Украины дошла до полуфинала на Евро-2023. Под руководством Руслана Ротаня украинцы сначала вышли из непростой группы, а потом обыграли в четвертьфинале Францию (3:1).

Англия U21

Сборная Англии тем временем возглавляет группу, правда, пока опережая Украину только по дополнительным показателям.

Несколько дней назад англичане уничтожили молодежную сборную Сербии — 9:1.

Понятно, что у Англии очень солидный состав, но счет все равно шокировал, все-таки сербы на этом уровне, как правило, тоже выглядят очень прилично.

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Летом английская «молодежка» стала победителем Евро, выиграв в финале у Испании. На данный момент ее победная серия составляет уже восемь матчей.

Прогноз и ставка

На Украину в этом матче можно поставить за 4.50, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу Англии — за 1.77.

В отличие от сербов, украинцы вряд ли развалятся, но исход будет тем же — Англия выиграет.

Ставка — победа сборной Англии U21 с форой (-1,0) за 2.43.