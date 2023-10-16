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    Наставник сборной Испании прокомментировал досрочный выход на Евро-2024

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о досрочном выходе команды на чемпионат Европы 2024 года. Накануне испанцы обыграли Норвегию со счетом 1:0.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    «Мы очень рады, потому что команда сильно выросла и у неё большое будущее. Можете представить себе вечеринку в раздевалке. Мы работали, чтобы добраться до этого момента. Я всегда говорю, что обучение происходит постоянно. Вы учитесь как на хорошем, так и на плохом. Нам есть куда совершенствоваться, поскольку требования и задачи растут с каждым днём.

    Я знаю испанский футбол и игроков, которые могут адаптироваться во время совместной игры. Мы продолжим доверять футболистам, которых много. Это повод для радости, когда есть из кого выбирать», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

    Из этой группы сборная Шотландия также досрочно вышла в финальную стадию турнира.

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