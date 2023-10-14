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    Волков: «Краснодар» не думает о чемпионстве — работаем от игры к игре

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    Защитник «Краснодара» Сергей Волков признался, что в команде стараются не думать о победе в чемпионате России.

    Сергей Волков
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    Сергей Волков

    «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 11-ти туров.

    «Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове не держим это. Мы просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25‑му туру под конец чемпионата уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чем‑то говорить.

    Что касается матча "Ростовом", не считаю, что в первом тайме мы плохо играли, просто "Ростов" нас грамотно разобрал и прессинговал, заставляя играть в длинные передачи на Кордобу, и у нас ничего не получалось.

    В раздевалку зашли, думали, что будут замены, ор и крик, но главный тренер спокойно подошел, сказал, что берет ответственность на себя в первом тайме. Сафонов извинился перед всеми в раздевалке, но мы сказали ему, чтобы он не переживал.

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    • Победа в матче? Это было что‑то фантастическое. Полный стадион. Самое крутое, когда ты не в стороне смотришь, а внутри все это чувствуешь. Я побежал к болельщикам, стал с ними праздновать», — сказал Волков, слова которого передает «Матч ТВ».

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