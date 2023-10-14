Украина переиграла Северную Македонию в квалификации Евро-2024

В матче отборочного турнира Евро-2024 сборная Украины одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей Георгий Судаков и Александр Караваев.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C Украина — Северная Македония 2:0 Голы: 1:0 Георгий Судаков (30'), 2:0 Александр Караваев (90 + 5') Украина: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко, Александр Зинченко (Сергей Сидорчук, 76'), Александр Зубков (Руслан Малиновский, 68'), Георгий Судаков (Александр Сваток, 87'), Михаил Мудрик (Александр Караваев, 87'), Артем Довбик (Роман Яремчук, 76') Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски, Висар Муслиу, Йован Манев (Дарко Чурлинов, 46'), Элиф Элмас, Энис Барди, Яни Атанасов (Ариян Адеми, 62'), Агон Элези (Люпче Дориев, 74'), Стефан Ашковски (Боян Димоски, 46'), Боян Миовски (Александар Трайковски, 84'), Nikola Serafimov Предупреждения: Руслан Малиновский (69'), Nikola Serafimov (90 + 2'), Ариян Адеми (90 + 4')

После 6 матчей сборная Украины с 10 очками занимает второе место в группе C. Северная Македония (7 очков) идет на 4-й строчке в квартете.