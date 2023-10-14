«Родина» — «Акрон»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче четырнадцатого тура Первой лиги Россиипроиграласо счетом 0:1.

Судьба противостояния решилась на восьмой компенсированной минуте, когда точным ударом отметился Иван Чудин.

Футбол. Россия. ФНЛ Родина — Акрон 0:1 Гол: 0:1 Иван Чудин (90+8') Родина: Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Георгий Юдинцев, Солтмурад Бакаев, Олег Дмитриев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Ната Уэсли, Иван Тимошенко, Shakerov R. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Руслан Апеков, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Galkin V. Предупреждения: Евгений Песегов (28'), Danilin K. (90+6'), Руслан Фищенко (90+6')

Календарь и таблица ФНЛ

Таким образом, «Акрон» имеет в своем активе 24 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Родины» 17 пунктов и двенадцатая строчка.