начнут матч в 17:00 в очередном туре ФНЛ, 14.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Ленинградец». Коэффициент ставки — 1.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Алания»).

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