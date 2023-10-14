Владикавказская «Алания» на своем домашнем стадионе в Грозном проведет матч 14-го тура Первой лиги против «Ленинградца». Встреча пройдет 14 октября, 17:00. «Алания» — «Ленинградец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

После 13-ти туров владикавказская «Алания» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги с 25 очками. Лидерству помогло неожиданное поражение на своем поле махачкалинского «Динамо».

Сама же команда Олега Василенко выдала очень яркий против своего основного конкурента «Химок», сыграв с ними — 2:2. После блеклого первого тайма команды раскрылись и порадовали зрителей четырьмя забитыми мячами.

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Голами за «барсов» отметились Батраз Гурциев, потерявший место в основе, и недавний новичок Вячеслав Кротов, немало поигравший за разные клубы в РПЛ. Вообще состав у «Алании» очень мощный и сбалансированный во всех линиях.

Прогнозы на ФНЛ

Команда очень организована, мало пропускает и включает прагматичный режим, как только начинает вести в счете. Над «Аланией» продолжает довлеть не достроенный стадион во Владикавказе, из-за которого она сможет снова лишиться права играть в РПЛ в случае выхода туда.

«Ленинградец»

Знаменитому в прошлом игроку Сергея Кирьякову удалось собрать довольно крепкую команду, которая трепет нервы почти всем фаворитам. Причем, он сохранил почти весь костяк, который выходил из Второй лиги.

Сейчас «Ленинградец» располагается на 16- месте в зоне вылета, но от спасительной 14-й строчки расстояние составляет всего одно очко. Что в условиях высокой плотности в турнирной таблице легко отыгрывается.

Все прогнозы на футбол

В последнем туре питерский клуб уступил на последних минутах новороссийскому «Черноморцу», пропустив контратаку. Причем, «Ленинградец» до этого имел несколько голевых моментов, должен был забивать, но в итоге пропустил сам.

Состав у «Ленинградца» довольно слабый, даже по меркам Первой лиге, но все равно в нем есть несколько известных имен, который играли в РПЛ. Это защитник Максим Беляев, полузащитник Кирилл Колесниченко, нападающий Михаил Маркин.

Ставки и прогнозы

«Алания» идет явным фаворитом по мнению букмекеров, и это вполне оправданно, так как слишком велика разница в классе. Победу хозяев можно забрать за — 1,4. Ничья — 4,6. Успех «Ленинградца» идет за — 8,7.

Этот матч ожидается довольно закрытым, будет много борьбы и тактических решений со стороны обоих тренеров.

После двух пропущенных голов от «Химок» у Василенко появились вопросы к вратарю Солдатенко и обороне, поэтому они будут играть строго в этой игре. Отличным вариантом станет ставка, что «Ленинградец» не забьет за 1,81.

Более рисковым вариантом станет победа «Алании» плюс тотал меньше 2,5. Поставить такой исход можно за 3,2. После забитого гола хозяева должны закрыться и сыграть строго «по счету».