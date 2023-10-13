начнут матч в 19:00 в квалификации Евро-2024 (группа F), 13.10.2023.

Последний матч между собой: Азербайджан — Эстония 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эстония» — «Азербайджан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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