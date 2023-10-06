Винисиус выступил против трансфера Мбаппе в «Реал»

Нападающий мадридского «Реала»выразил свое нежелание видеть в составе сливочных форварда «ПСЖ»

По информации Todofichajes, бризильский вингер считает, что присутствие француза может помешать ему стать главной звездой в «бланкос». По мнению Винисиуса, трансфер Мбаппе может уменьшить его шансы на получение «Золотого мяча» в будущем.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Килиан Мбаппе останется в парижском клубе на следующий сезон.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.