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    Семак рассказал об изменениях в схеме «Зенита» после ухода Малкома

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал от чего зависят изменения в схеме игры команды.

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    «Мы исходим из состояния наших игроков и от их сильных качеств. Когда у нас был Малком, мы играли 4-3-3, когда у нас был Марио Фернандес, мы играли с латералями, которые располагаются широко — эта позиция привычна для Марио.

    Когда этих игроков нет, мы думаем, как использовать тех, кто есть — с учетом травм и возвращения Славы Караваева. Посмотрим: на каких-то позициях у нас есть замена, на каких-то нет, поэтому мы думаем, какую схему выбрать в отдельно взятом матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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    • Ранее главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура РПЛ с «Сочи».

    После 10-и сыгранных матчей «сине-бело-голубые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. «Зенит» отстает от 1-й строчки на 7 баллов.

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