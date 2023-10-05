ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
    Все новости спорта

    Семак: У «Сочи» очень опытная команда

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Сочи
    Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем 11-го тура РПЛ с «Сочи». По его словам, о недооценке соперника не может быть и речи.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Как избежать недооценки в случае с "Сочи", который проиграл 8 матчей подряд? У нас нет никакой недооценки — за последние три года мы только один раз победили в Сочи. Это опытная команда, которая семьдесят пять процентов своих очков набирает в домашних матчах. Естественно, ситуация с полем отразилась на их результатах — они провели все матчи на выезде, где играть всегда сложнее. Да и эти матчи по-разному складывались — сочинцы могли в каждом из них не уступить. Нас ждет игра с хорошим соперником, в которой шансы абсолютно равны.

    Чем силен "Сочи" в этом сезоне? Это очень опытная команда с большим количеством опытных игроков. Кроме того, у них есть молодые футболисты, а это не всегда просто — найти баланс между опытом и молодостью.

    Есть ли у меня опасения, связанные с полем в "Сочи"? Всем хочется всегда играть на хороших полях, но для нас и для "Сочи" поле будет одинаковым. Конечно, нам хотелось бы, чтобы оно было в хорошем состоянии, но какое оно сейчас, мы не знаем. Посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче «Зенит» встретится на выезде с «Сочи». Игра пройдет 7 октября, начало — в 14:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
  • «Марсель» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Вест Хэм» проиграет на поле «Фрайбурга»?
  • «Фрайбург» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры