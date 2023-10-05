Семак: У «Сочи» очень опытная команда

Наставник «Зенита»дал комментарий перед матчем 11-го тура РПЛ с «Сочи». По его словам, о недооценке соперника не может быть и речи.

«Как избежать недооценки в случае с "Сочи", который проиграл 8 матчей подряд? У нас нет никакой недооценки — за последние три года мы только один раз победили в Сочи. Это опытная команда, которая семьдесят пять процентов своих очков набирает в домашних матчах. Естественно, ситуация с полем отразилась на их результатах — они провели все матчи на выезде, где играть всегда сложнее. Да и эти матчи по-разному складывались — сочинцы могли в каждом из них не уступить. Нас ждет игра с хорошим соперником, в которой шансы абсолютно равны.

Чем силен "Сочи" в этом сезоне? Это очень опытная команда с большим количеством опытных игроков. Кроме того, у них есть молодые футболисты, а это не всегда просто — найти баланс между опытом и молодостью.

Есть ли у меня опасения, связанные с полем в "Сочи"? Всем хочется всегда играть на хороших полях, но для нас и для "Сочи" поле будет одинаковым. Конечно, нам хотелось бы, чтобы оно было в хорошем состоянии, но какое оно сейчас, мы не знаем. Посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Зенит» встретится на выезде с «Сочи». Игра пройдет 7 октября, начало — в 14:00 мск.