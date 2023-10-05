Черчесов: В футболе больше невозможно появление новых идей и схем

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о кризисе тактических идей в футболе.

«Несколько раз приглашали, читал лекции в УЕФА, когда тренировал сборную. Вполне типичная для УЕФА практика, особенно после чемпионатов мира и Европы. Аудитория серьезная, профессиональная, специалисты со всего мира, а ты, как участник события, — один из спикеров. После "обязательной программы" тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь.

Особенно много вопросов было в 2018-м. Коллег интересовало, как так вышло, что на сборную России особо не рассчитывали, а она чего-то добилась. Это, конечно, полезное знание и важный опыт.

Вот когда мне говорят: слетай, условно, в "Барселону", посмотри, как там да что, поучись — я вежливо, но твердо отказываюсь.

Что я там увижу? В больших клубах, где собраны суперзвезды, тяжело усмотреть что-то важное для себя. Разве что принципам управления звездной командой уделить время, но кто пустит тебя на клубную кухню? Значит, нет смысла терять время.

Понимаете, есть чемпионство официальное, а есть, скажу так, внутреннее. Когда твоя команда с предпоследнего места в таблице выходит на 7-е — это внутреннее чемпионство. Когда сборная России останавливается в сантиметрах от полуфинала мирового чемпионата — это внутреннее чемпионство. Вот что я имею ввиду.

Если линейно — предел развития футбола, наверное, близок. В том смысле, что свежие, принципиально новые схемы и идеи, способные потрясти мир, как это было в те славные времена, когда доминировали сборная Бразилии с Пеле, "Аякс" с Кройффом, "Милан" с ван Бастеном или "Барселона" с Месси — они, скорее всего, невозможны.

Но прогресс, основанный на физическом и техническом совершенстве игроков, на искусстве управления командой — он если не бесконечен, то очень далек от условного финиша.», — сказал Черчесов в интервью Объединению отечественных тренеров по футболу.

Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша» летом этого года.