Тухель: «Баварии» было трудно вскрыть оборону «Копенгагена»

Главный тренер «Баварии»поделился впечатлениями после победы над «Копенгагеном» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы знали, насколько сложной будет игра. Очень важно было не расстраиваться и не терять концентрацию, а продолжать в том же духе и использовать малейшие возможности. Нам это удалось. "Копенгаген" защищался очень плотно, очень компактно, и после счета 1:0 стало очень тяжело. Было трудно их вскрыть, даже когда у нас было несколько хороших моментов в переходах.

Мы контролировали игру, не позволили им ничего сделать на протяжении длительного отрезка, а затем уступили в первом же тайме. Это было неприятно. "Копенгаген" получил очко в первой партии, а затем мог выйти в четверку.

Это чувствовалось по стадиону. Мы сохранили терпение, привлекли энергию со скамейки запасных и заслуженно переломили ход игры. Я доволен, что нам удалось это сделать», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Бавария» с 6 очками лидирует в группе A. «Копенгаген» занимает 3-е место (1 очко).