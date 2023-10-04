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    Тухель: «Баварии» было трудно вскрыть оборону «Копенгагена»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился впечатлениями после победы над «Копенгагеном» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы знали, насколько сложной будет игра. Очень важно было не расстраиваться и не терять концентрацию, а продолжать в том же духе и использовать малейшие возможности. Нам это удалось. "Копенгаген" защищался очень плотно, очень компактно, и после счета 1:0 стало очень тяжело. Было трудно их вскрыть, даже когда у нас было несколько хороших моментов в переходах.

    Мы контролировали игру, не позволили им ничего сделать на протяжении длительного отрезка, а затем уступили в первом же тайме. Это было неприятно. "Копенгаген" получил очко в первой партии, а затем мог выйти в четверку.

    Это чувствовалось по стадиону. Мы сохранили терпение, привлекли энергию со скамейки запасных и заслуженно переломили ход игры. Я доволен, что нам удалось это сделать», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Бавария» с 6 очками лидирует в группе A. «Копенгаген» занимает 3-е место (1 очко).

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