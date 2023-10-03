«Ливерпуль» может купить вингера «Вулверхэмптона» в случае продажи Салаха

рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Вулверхэмптона»

По информации Football Transfers, «Ливерпуль» попытается выкупить 23-летнего вингера в том случае, если команду покинет Мохамед Салах.

Серьезный интерес к Салаху по-прежнему проявляет «Аль-Иттихад». Не исключено, что в январе саудовский клуб предпримет еще одну попытку заполучить египетского нападающего.

По данным 90min, в переходе Нету также заинтересованы «Арсенал», «Астон Вилла» и мадридский «Атлетико».

Transfermarkt оценивает стоимость Нету в 28 миллионов евро. В текущем чемпионате Англии португалец провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.