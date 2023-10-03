ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский — форвард «Барселоны»Трансферный дайджест. 26 сентября — 2 октября
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» может купить вингера «Вулверхэмптона» в случае продажи Салаха

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Вулверхэмптон Ливерпуль Арсенал Астон Вилла АПЛ Футбол Англии Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Вулверхэмптона» Педру Нету.

    Педру Нету
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педру Нету

    По информации Football Transfers, «Ливерпуль» попытается выкупить 23-летнего вингера в том случае, если команду покинет Мохамед Салах.

    Серьезный интерес к Салаху по-прежнему проявляет «Аль-Иттихад». Не исключено, что в январе саудовский клуб предпримет еще одну попытку заполучить египетского нападающего.

  • Стало известно, кого может купить «Ливерпуль» в случае продажи Салаха
  • Читайте по теме

    • По данным 90min, в переходе Нету также заинтересованы «Арсенал», «Астон Вилла» и мадридский «Атлетико».

    Transfermarkt оценивает стоимость Нету в 28 миллионов евро. В текущем чемпионате Англии португалец провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Медведеву и Звереву понадобится третий сет?
  • Зверев — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Одержит ли «МЮ» первую победу в Лиге чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зверев — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Копенгаген — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры