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    Луис Энрике: Не думаю, что в Лиге чемпионов есть команда лучше «ПСЖ»

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал шансы команды на победу в этой Лиге чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф.

    Тут есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов в борьбе за трофей, и это наша цель.

    Посмотрим, что произойдет. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «ПСЖ» в первом матче группового турнира ЛЧ обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). 4 октября команда на выезде встретится с «Ньюкаслом».

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