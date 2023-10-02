Луис Энрике: Не думаю, что в Лиге чемпионов есть команда лучше «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ»прокомментировал шансы команды на победу в этой Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф.

Тут есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов в борьбе за трофей, и это наша цель.

Посмотрим, что произойдет. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас. Я думаю, что есть много команд, похожих на нас, и мы должны постараться подойти к турниру с максимальной отдачей, чтобы иметь реальный шанс», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«ПСЖ» в первом матче группового турнира ЛЧ обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). 4 октября команда на выезде встретится с «Ньюкаслом».