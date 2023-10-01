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    Болонья — Эмполи: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.10.2023 в 13:30 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Болонья — Эмполи

    Футбол Серия A Болонья Эмполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Болонья и Эмполи начнут матч в 13:30 в чемпионате Италии по футболу, 01.10.2023.

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    Последний матч между собой: Эмполи — Болонья 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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