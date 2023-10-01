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    Атлетико — Кадис: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.10.2023 в 22:00 начнется матч в испанской Примере Атлетико — Кадис

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетико Кадис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Атлетико и Кадис начнут матч в 22:00 в испанской Примере, 01.10.2023.

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    Последний матч между собой: Атлетико — Кадис 5:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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