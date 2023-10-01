«Атлетико» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

Мадридский коллектив не лучшим образом стартовал в новом сезоне. Команда из столицы Испании провела шесть матчей, в которых добыла четыре победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Мадридцы пятнадцать раз поразили ворота соперника и пять раз пропустили в свои.

В итоге столичная команда имеет в своем активе тринадцать очков и находится на пятой позиции в турнирной таблице. Дружина из Мадрида на шесть баллов отстает от лидирующей «Жироны», но имеет игру в запасе. Также ест пять очков отставания от «Реала» и четыре — от «Барселоны».

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Также «Атлетико» уже успел стартовать в Лиге чемпионов. «Матрасники» на выезде сыграли вничью с римским «Лацио» (1:1), пропустив на последней добавленной минуте от вратаря соперников. Также в одном квартете с «индейцами» находятся нидерландский «Фейеноорд» и шотландский «Селтик».

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В последней игре «бело-красные» смогли на выезде победить «Осасуну». До этого подопечные Диего Симеоне в родных стенах разобрались с «Реалом» (3:1). Лишь перед этим было гостевое поражение от «Валенсии» (0:3).

«Кадис»

Команда из одноимённого города, в провинции Кадис, в автономном сообществе Андалусия отлично как для себя стартовала в новом сезоне. За семь сыгранных туров «желтая подлодка» одержала две победы, трижды сыграла вничью и два раза проиграла.

В настоящий момент коллектив из Кадиса имеет в своем активе девять очков и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Команду смело назвать середнячком лиги. Она забила шесть мячей, а пропустила — восемь.

В последних двух играх с участием «Кадиса» были зафиксированы ничейные результаты. «Желто-синие» поделили очки с «Бетисом» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0). До этого было крупное поражение от «Атлетика» (0:3), а также уверенная победа над «Вильярреалом» (3:1).

В прошлом сезоне подопечные Серхио Гонсалеса могли даже вылететь. Они заняли итоговое четырнадцатое место в турнирной таблице, однако только на два пункта обошли «Вальядолид», который стал восемнадцатым и вылетел.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают поставить за 1.36.

На викторию «Кадиса» дают 9.20, ничья оценена в 5.10.

Сделаем ставку на то, что «Атлетико» сможет добыть уверенную победу.

Также поставим на то, что обе команды смогут забить.