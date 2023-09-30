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    «Ньюкасл» обыграл «Бернли», а «Вест Хэм» одолел «Шеффилд»

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    Обзор матчей 7-го тура английской Премьер-лиги.

    «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл»

    В одной из встреч «Ньюкасл» одержал уверенную победу над «Бернли» (2:0).

    Первый гол «сороки» забили 14-й минуте встречи благодаря усилиям полузащитника команды Мигеля Альмирона. Уже на 76-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Бернли», а форвард «Ньюкасла» Александер Исак уверенно пробил с точки — 2:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Бёрнли 2:0
    Голы: 1:0 Мигель Альмирон (14'), 2:0 Александер Исак (пенальти) (76') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Эллиот Андерсон (Жоэлинтон, 64'), Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 90'), Александер Исак (Валентино Ливраменто, 90'), Энтони Гордон Бёрнли: Джеймс Траффорд, Чарли Тейлор, Луис Байер, Амин Аль-Дахиль, Коннор Робертс (Анасс Зарури, 88'), Сандер Берге (Vitinho, 88'), Джош Браунхилл, Лука Колеошо (Якоб Бруун Ларсен, 58'), Аарон Рэмси (Вильсон Одобер, 67'), Джош Каллен, Зеки Мохамед Амдуни (Ник Поуп, 58') Предупреждения: Энтони Гордон (18'), Зеки Мохамед Амдуни (29'), Луис Байер (40'), Чарли Тейлор (53')

    После этого матча «Ньюкасл» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции (1).

    В параллельном матче «Вест Хэм» одолел «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.

    Оба гола «молотобойцы» забили еще в 1-м тайме. Сначала Джаррод Боуэн открыл счет на 24-й минуте, а Томаш Соучек на 37-й минуте удвоил свое преимущество.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед 2:0
    Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (24'), 2:0 Томаш Соучек (37') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Наиф Агер, Эмерсон, Эдсон Альварес (Саид Бенрахма, 72'), Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета (Константинос Мавропанос, 90'), Майкл Антонио (Мохаммед Кудус, 72'), Джаррод Боуэн (Пабло Форнальс, 90') Шеффилд Юнайтед: Джейден Богл (Остон Трасти, 79'), Джек Робинсон, Джон Иган (Крис Башам, 56'), Анель Ахмедходжич, Люк Томас, Густаво Хамер (Анис Слимане, 79'), Оливер Макбарни, Кэмерон Арчер (Риан Брустер, 79'), James McAtee (Том Дэвис, 70'), V.Souza, Wes Foderingham Предупреждения: James McAtee (32'), Эдсон Альварес (40')

    «Вест Хэм» располагается на 7-й позиции (13 очков), а «Шеффилд» — на последнем 20-м месте (1).

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