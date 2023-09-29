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    • «Ростов» и «Урал» в результативном матче не выявили победителя
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    «Ростов» и «Урал» в результативном матче не выявили победителя

    «Ростов» — «Урал»: счет матча 2:2 (1:2), обзор голов

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    Первый матч 10-го тура между «Ростовом» и «Уралом» получился очень ярким и завершился вничью со счетом 2:2.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    Уже на 4-й минуте бразилец Гильерме Шеттине с паса Андрея Егорычева вывел команду Гончаренко вперед.

    На 17-й минуте Егорычев к результативной передаче добавил забитый гол. Ему ассистировал капитан «Урала» Эрик Бикфалви.

    «Ростову» удалось сократить отставание с пенальти на 33-й минуте. Его уверенно реализовал Максим Осипенко, недавно оправившийся от травмы.

    Команде Карпина удалось сравнять счет сразу после перерыва. На 47-й минуте правый защитник Илья Вахания забил свой первый гол за «Ростов».

    На 79-й минуте Андрей Егорычев получил прямую красную карточку, но хозяева извлечь выгоду из численного преимущества не смогли.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Урал 2:2
    Голы: 0:1 Schettine G. (4'), 0:2 Андрей Егорычев (17'), 1:2 Максим Осипенко (пенальти) (33'), 2:2 Илья Вахания (47') Ростов: Сергей Песьяков, Илья Вахания, Максим Осипенко, Виктор Мелёхин, Евгений Чернов, Алексей Миронов, Данил Глебов, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Итало, Денис Кулаков, Кики, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Cisse I., Schettine G. Предупреждения: Денис Кулаков (41'), Хорен Робертович Байрамян (70'), Силвие Бегич (77') Удаление: Андрей Егорычев (79')

    В 11-м туре «Ростов» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Урал» в Екатеринбурге примет «Рубин».

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