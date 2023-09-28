Салтыков изъявил желание выступать в еврокубках

Форвардрассказал о компонентах в своей игре, которые необходимо улучшать.

«Главное — я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков.

В чём надо добавить? В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев "пихает" за это. Но правильно делает», — сказал Салтыков Чемпионату.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел 8 матчей за «Крылья» в РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.