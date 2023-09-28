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    Салтыков изъявил желание выступать в еврокубках

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    Форвард «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о компонентах в своей игре, которые необходимо улучшать.

    Никита Салтыков
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    Никита Салтыков

    «Главное — я должен чувствовать, что прогрессирую. Конечно, хотелось бы, чтобы нас вернули в Европу, чтобы я принимал участие в матчах еврокубков.

    В чём надо добавить? В игре в обороне есть проблемы, не всегда отрабатываю сзади. Такие косяки бывают, но сейчас стараюсь добегать. А то Рома Евгеньев "пихает" за это. Но правильно делает», — сказал Салтыков Чемпионату.

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