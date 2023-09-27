Шалимов: Многие сборные откажутся играть с юношами РФ

Известный тренерпрокомментировал решениедопустить сборныедо 17 лет к международным соревнованиям.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Это хорошая новость для российских молодых футболистов. Конечно же, нашим ребятам нужно развиваться и играть международные турниры. Позитив в этом, безусловно, есть. Но вопрос в другом — англичане и украинцы уже сделали заявление, что отказываются играть против нашей сборной. Непонятно, во что это выльется.

Одно дело — сыграть товарищеский матч, другое — официальный. Семнадцатилетние играют именно официальные встречи.

Интересно, как будет реагировать УЕФА на отказы других сборных. Будут ли они давать за это технические поражения? Думаю, что многие европейские сборные будут отказываться играть с нами.

Очевидно, что подобные решения будут спускаться сверху. УЕФА нужно будет серьезно разбираться с этим.

Еще минус в том, что наши молодые ребята поедут на турниры без флага и без гимна. Это плохой момент для наших ребят. Но играть и получать практику гораздо важнее. Посмотрим, что из этого всего получится», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.