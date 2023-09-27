начнут матч в 22:00 в кубке Лиги Англии, 27.09.2023.

Последний матч между собой: Манчестер Сити — Ньюкасл 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.44 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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