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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 27 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Сентября 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Сороки» провалили старт чемпионата Англии, но сейчас поднимаются. Команда занимает 8 место в турнирной таблице.

    А вот забивает «Ньюкасл» исправно. В 6 поединках игроки команды настреляли уже 16 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Манчестер Сити

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  • 2.803.752.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда выдала суперматч. «Ньюкасл» учинил форменный разгром «Шеффилд Юнайтед» (8:0).

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    «Сороки» не пропускают уже на протяжении трех матчей кряду. Заметно, что дела команды заметно налаживаются.

    «Ньюкасл» наверняка постарается дать бой действующему чемпиону. На своем поле у команды наверняка будут момент у ворот соперника.

    «Манчестер Сити»

    Эта команда начала чемпионат, как и положено чемпиону. «Манчестер Сити» сейчас пребывает на 1 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.

    Вот только команда Хосепа Гвардиолы пока не столь результативна. «Манчестер Сити» пока забил всего 16 мячей, половина из которых в активе Эрлинга Холанна.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Ноттингем Форест» (2:0).

    И в Лиге чемпионов команда Гвардиолы стартовала удачно. Дома была уверенно обыграна «Црвену Звезду» (3:1).

    Гости явно будут действовать первым номером. Даже при некоторой кадровой ротации «Манчестер Сити» намерен активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.83.

    «Манчестер Сити» выглядит сильнее соперника, и явно будет привычно активен в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.

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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 27.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли команда Гвардиолы прихлопнуть «сорок»?
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