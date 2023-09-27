«Ньюкасл»
«Сороки» провалили старт чемпионата Англии, но сейчас поднимаются. Команда занимает 8 место в турнирной таблице.
А вот забивает «Ньюкасл» исправно. В 6 поединках игроки команды настреляли уже 16 мячей в ворота соперников.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Манчестер Сити
В предыдущем туре чемпионата команда выдала суперматч. «Ньюкасл» учинил форменный разгром «Шеффилд Юнайтед» (8:0).
«Сороки» не пропускают уже на протяжении трех матчей кряду. Заметно, что дела команды заметно налаживаются.
«Ньюкасл» наверняка постарается дать бой действующему чемпиону. На своем поле у команды наверняка будут момент у ворот соперника.
«Манчестер Сити»
Эта команда начала чемпионат, как и положено чемпиону. «Манчестер Сити» сейчас пребывает на 1 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.
Вот только команда Хосепа Гвардиолы пока не столь результативна. «Манчестер Сити» пока забил всего 16 мячей, половина из которых в активе Эрлинга Холанна.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Ноттингем Форест» (2:0).
И в Лиге чемпионов команда Гвардиолы стартовала удачно. Дома была уверенно обыграна «Црвену Звезду» (3:1).
Гости явно будут действовать первым номером. Даже при некоторой кадровой ротации «Манчестер Сити» намерен активно атаковать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 2.44.
На викторию «Ньюкасла» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.83.
«Манчестер Сити»
Наш прогноз — Победа «Манчестер Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.