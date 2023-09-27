«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Сороки» провалили старт чемпионата Англии, но сейчас поднимаются. Команда занимает 8 место в турнирной таблице.

А вот забивает «Ньюкасл» исправно. В 6 поединках игроки команды настреляли уже 16 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Манчестер Сити 1X2Новым игрокам 2.803.752.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда выдала суперматч. «Ньюкасл» учинил форменный разгром «Шеффилд Юнайтед» (8:0).

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«Сороки» не пропускают уже на протяжении трех матчей кряду. Заметно, что дела команды заметно налаживаются.

«Ньюкасл» наверняка постарается дать бой действующему чемпиону. На своем поле у команды наверняка будут момент у ворот соперника.

«Манчестер Сити»

Эта команда начала чемпионат, как и положено чемпиону. «Манчестер Сити» сейчас пребывает на 1 позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.

Вот только команда Хосепа Гвардиолы пока не столь результативна. «Манчестер Сити» пока забил всего 16 мячей, половина из которых в активе Эрлинга Холанна.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Ноттингем Форест» (2:0).

И в Лиге чемпионов команда Гвардиолы стартовала удачно. Дома была уверенно обыграна «Црвену Звезду» (3:1).

Гости явно будут действовать первым номером. Даже при некоторой кадровой ротации «Манчестер Сити» намерен активно атаковать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 2.44.

На викторию «Ньюкасла» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.83.

«Манчестер Сити» выглядит сильнее соперника , и явно будет привычно активен в атаке.

Наш прогноз — Победа «Манчестер Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.