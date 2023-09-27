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    Ливерпуль — Лестер: смотреть онлайн в прямом эфире

    27.09.2023 в 21:45 начнется матч в кубке Лиги Англии Ливерпуль — Лестер

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    Ливерпуль и Лестер начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 27.09.2023.

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    Последний матч между собой: Лестер — Ливерпуль 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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