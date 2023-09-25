Нескольким игроком «ПСЖ» грозит дисквалификация за оскорбительные кричалки в адрес «Марселя» — источник

После победы в матче чемпионата Франции надсо счетом 4:0 несколько футболистоввыкрикивали оскорбительные слова в адрес своего соперника.

По данным Le Parisien, сразу после матча Рандаль Коло Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Лейвин Курзава отправились к трибуне и вместе с фанатами спели песню, в которой присутствовали оскорбительные слова в сторону «Марселя».

Во вторник пройдет заседание дисциплинарного комитета Лиги 1, где будет рассмотрены видеоматериалы данного инцидента и принято решение о возможной дисквалификации футболистов «ПСЖ».

Напомним, что уже ранее был подобный прецедент. В 2011 году защитник «Марселя» Тайе Тайво скандировал оскорбительные лозунги в адрес «ПСЖ» и был удостоен дисквалификации сроком на одну игру.