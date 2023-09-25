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    Источник: Промес устроил скандал в отделении полиции

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал в отделение полиции и устроил скандал. Об этом сообщает Mash.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    Стало известно, что Промес приехал в отделение полиции для того, чтобы помочь друзьям, которых задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения.

    Как сообщает источник, форвард «Спартака» решил «отмазать» друзей, но когда это не получилось, стал кричать и предъявлять претензии сотрудникам полиции.

    Напомним, что на родине, в Нидерландах Промес обвиняется в распространении наркотических веществ и в нанесении серьёзных повреждений ножом двоюродному брату.

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