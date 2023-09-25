Источник: Промес устроил скандал в отделении полиции

Нападающийприехал в отделение полиции и устроил скандал. Об этом сообщает Mash.

Стало известно, что Промес приехал в отделение полиции для того, чтобы помочь друзьям, которых задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения.

Как сообщает источник, форвард «Спартака» решил «отмазать» друзей, но когда это не получилось, стал кричать и предъявлять претензии сотрудникам полиции.

Напомним, что на родине, в Нидерландах Промес обвиняется в распространении наркотических веществ и в нанесении серьёзных повреждений ножом двоюродному брату.

В нынешнем сезоне форвард провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.