Гилавоги вместо «Локомотива» переходит в «Майнц»

Французский полузащитник, с которым вел переговоры московский, стал игроком сообщила пресс-служба немецкого клуба.

33-летний опорник заключил контракт с немецким клубам до лета 2024 года с возможностью активации еще на год при определенных условиях.

Напомним, что агент игрока Маркус Пинкерт рассказывал о предложении «Локомотива» Гилавоги, но условия контракта его не заинтересовали. Позже стало известно, что им интересуются несколько клубов из Саудовской Аравии, но и с ними не получилось договориться.

Жозуа Гилавоги — воспитанник «Сент-Этьена», в 2013 году перешел в мадридский «Атлетико», но сыграл за него всего один матч. С 2014 по 2022 год выступал за «Вольфсбург», где стал известным и получил приглашение в сборную Франции.