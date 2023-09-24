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    Торино — Рома: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.09.2023 в 21:45 начнется матч в Серии А Торино — Рома

    Футбол Серия A Торино Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Торино и Рома начнут матч в 21:45 в Серии А, 24.09.2023.

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    Последний матч между собой: Торино — Рома 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торино» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торино»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торино — Рома.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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