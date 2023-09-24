«Торино» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 21:45 мск. «Торино» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Эта команда стартовала в чемпионате на своем уровне. «Торино» в четырех первых турах набрал 7 очков и занимает 7 место.

Главным бичом «быков» является слабая атака. Все-таки забивает команда чуть больше гола за матч: 5 мячей в 4 встречах.

Коэффициенты матча Торино — Рома 1X2Новым игрокам 3.103.052.60Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда выдала блестящий поединок. «Торино» разгромил «Салернитану» (3:0).

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А вот до того туринцы минимально переиграли «Дженоа». Так что команда находится на некотором эмоциональном подъеме.

«Торино» наверняка постарается разжиться очками. Вот только последняя победа над «Ромой» случилась еще два с половиной года назад.

«Рома»

Римляне стартовали в чемпионате весьма натужно. Нынешнее 12 место в турнирной таблице говорит о проблемах в игре команды.

Главной ценностью «Ромы» является мощная атака. В 4 матчах подопечные Жозе Моуриньо настреляли 11 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела довольно удачно. «Рома» в Лиге Европы переиграла «Шериф» (2:1).

А вот в минувшем туре чемпионата Италии римляне добыли яркую викторию. Команда буквально вынесла «Эмполи» (7:0).

И уж точно «Рома» будет активно атаковать. Серия из двух побед подряд требует продолжения, да и вообще, римлянам пора подниматься в группу лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.59.

На викторию «Торино» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.18.

Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах , так что наверняка обменяются голами.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.