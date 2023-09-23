«Кубань» — «Тюмень»: счет матча 1:1, обзор голов

«Кубань» Фото: pfckuban.ru
Первый гол забили гости на 12-й минуте встречи, отличился нападающий Виталий Шитов.
Уже на 88-й минуте нападающий «Кубани» Илья Грузнов сумел сравнять счет — 1:1.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Тюмень 1:1
Голы: 0:1 Владислав Шитов (12'), 1:1 Илья Грузнов (88') Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Bakalyuk N., Максим Лаук, Levin G., Игорь Леонтьев, Reichmen B., Альберт Шарипов, Алексей Смирнов, Иван Темников, Максим Веденеев Тюмень: Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Kasatkin N., Никита Печенкин, Максим Петров, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A. Предупреждения: Levin G. (32'), Иван Темников (44'), Kenfack O. (83')
После этого матча «Кубань» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. «Тюмень» — на 7-й позиции (16).