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    «Кубань» и «Тюмень» поделили очки в матче Первой лиги

    «Кубань» — «Тюмень»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Кубань» сыграла вничью с «Тюменью» (1:1) в матче 11-го тура российской Первой лиги.

    «Кубань»
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    «Кубань»

    Первый гол забили гости на 12-й минуте встречи, отличился нападающий Виталий Шитов.

    Уже на 88-й минуте нападающий «Кубани» Илья Грузнов сумел сравнять счет — 1:1.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Тюмень 1:1
    Голы: 0:1 Владислав Шитов (12'), 1:1 Илья Грузнов (88') Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков, Bakalyuk N., Максим Лаук, Levin G., Игорь Леонтьев, Reichmen B., Альберт Шарипов, Алексей Смирнов, Иван Темников, Максим Веденеев Тюмень: Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Kasatkin N., Никита Печенкин, Максим Петров, Porokhov I., Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A. Предупреждения: Levin G. (32'), Иван Темников (44'), Kenfack O. (83')

    После этого матча «Кубань» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. «Тюмень» — на 7-й позиции (16).

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