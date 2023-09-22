«Салернитана» — «Фрозиноне»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

Тренер гостей Эусебио ди Франческо Фото: globallookpress.com
На 12-й минуте отличился защитник гостей Симоне Романьоли, а в начале второго тайма счет сравнял хавбек «Салернитаны» Жоване Кабрал.
Футбол. Италия. Серия А
Салернитана — Фрозиноне 1:1
Голы: 0:1 Симоне Романьоли (12'), 1:1 Жовани Кабрал (52') Салернитана: Гильермо Очоа, Маттео Ловато (Флавьюс Данильюк, 84'), Норберт Дьёмбер, Лоренцо Пирола, Паскуале Маццокки (Chukwubuikem Ikwuemesi, 67'), Agustin Martegani (Mateusz Legowski, 85'), Джулио Маджоре (Эмиль Бохинен, 78'), Домагой Брадарич, Григорис Кастанос, Антонио Кандрева, Жовани Кабрал (Эрик Ботхейм, 84') Фрозиноне: Giuseppe Caso (Хайме Баэс, 62'), Walid Cheddira (Marvin Cuni, 77'), Матиас Соуле (Giorgi Kvernadze, 77'), Марко Брешианини (Luca Garritano, 62'), Enzo Barrenechea (Мехди Бурабья, 90'), Лука Маццители, Риккардо Маркицца, Симоне Романьоли, Калеб Околи, Anthony Oyono, Стефано Турати Предупреждения: Giuseppe Caso (30'), Калеб Околи (34'), Паскуале Маццокки (49'), Маттео Ловато (81')
После пяти матчей «Салернитана» осталась в зоне вылета с 3 очками, «Фрозиноне» идет вверху турнирной таблицы с 8 очками.