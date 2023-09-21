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    Гендиректор «Шахтера»: ФИФА уничтожила украинский футбол

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    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что в проблемах украинского футбола виновата ФИФА.

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    «В начале конфликта на нашем балансе все еще было 40 миллионов непогашенных платежей за наши подписания.

    Распространенной практикой является оплата по частям. Но вдруг у нас уже не было ничего взамен, потому что иностранные звезды могли просто уйти от нас, и все доходы исчезли.

    Никогда не было консультаций с ФИФА — до сих пор. ФИФА всегда объясняет, что футбол — это одна большая семья. Но нас просто выкинули.

    Мы нашли договоренности со всеми иностранными игроками, никому не нужно было возвращаться [туда, где опасно]», — приводит слова Палкина Bild.

    Гендиректор «Шахтера» также подтвердил, что донецкий клуб хочет подать иск против ФИФА в Европейскую комиссию.

    «И для этого мы принимаем меры против отдельных клубов. Мы ведем переговоры с "Тоттенхэмом" и их боссом Даниэлем Леви о том, как они выплатят нам компенсацию за Манора Соломона.

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    • Мы купили его за шесть миллионов, тренировали его, его рыночная стоимость выросла до 18 миллионов, а затем он перешел в "Тоттенхэм" за ноль евро. И это никого не волнует.

    Мы принимаем меры по "Лиону" и "Галатасараю" по аналогичному трансферу нашего игрока Тете.

    Знаете ли вы, кто выиграет больше всего? Агенты. Бывают случаи, когда они предлагают игрокам бесплатный трансфер из "Шахтера", а сами получают большие деньги. ФИФА разрешила агентам исключать украинский футбол», — сказал Палкин.

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