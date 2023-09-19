«Милан» — «Ньюкасл»: счет матча 0:0, обзор голов

В первом туре группы F Лиги чемпионов итальянскийи английскийразошлись миром, не забив ни одного гола.

Перед матчем Стефано Пьоли не мог рассчитывать на травмированных Беннасера и Калулу, а Эдди Хау на Жоэлинтона.

На протяжении всего матча «Милан» владел огромным игровым и территориальным преимуществом, но забить «Ньюкаслу» так и не смог.

Достаточно сказать, что «россонери» пробили по воротам Поупа 25 раз, из них 8 в створ, подали 6 угловых, тогда как гости нанесли всего 6 ударов по воротам Меньяна и не заработали ни одного «корнера».

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Милан — Ньюкасл 0:0 Милан: Мик Меньян (Марко Спортьелло, 80'), Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 46'), Фикайо Томори, Малик Тшау, Тео Эрнандес, Рубен Лофтус-Чик (Юнус Муса, 72'), Раде Крунич, Томмазо Побега (Тейьяни Рейндерс, 61'), Самуэль Чуквезе (Кристиан Пулишич, 61'), Оливье Жиру, Рафаэл Леау Ньюкасл: Энтони Гордон (Мигель Альмирон, 63'), Александер Исак (Харви Льюис Барнс, 90'), Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 63'), Сандро Тонали (Эллиот Андерсон, 72'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Дэниел Бёрн, Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Давиде Калабрия (40'), Фабиан Шёр (49'), Юнус Муса (82'), Оливье Жиру (83'), Раде Крунич (90')

Во втором туре ЛЧ «россонери» сыграют на выезде с «Боруссией» Дортмунд, а «Ньюкасл» примет дома «ПСЖ». Обе встречи пройдут 4 ноября.