начнут матч в 16:30 в кубке России по футболу, 14.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Амкар» — «Челябинск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Челябинск»).

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