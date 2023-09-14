«Амкар-Пермь» сыграет на своем поле с «Челябинском» в рамках 1/8 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 16:30 мск. «Амкар-Пермь» — «Челябинск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амкар-Пермь»

Пермяки все грезят мечтой о выходе в первую лигу. Вот только в реальности команде не удается даже приблизиться к этой цели.

На текущий момент пермяки занимают 4 место в своей зоне второй лиги. Причем отставание от лидера составляет 10 очков.

В минувшем туре первенства «Амкар-Пермь» потерпел поражение. Дома команда минимально уступила «Новосибирску».

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До того «Амкар-Пермь» переиграл белгородский «Салют» (3:2). Так что о стабильности в Перми могут только мечтать.

И уж точно хозяева постараются пройти в следующую стадию Кубка. Пермяки явно будут активны у ворот соперника.

«Челябинск»

Эта команда в новом сезоне стартовала крайне неудачно. Для «Челябинска» нынешнее 8 место может считаться форменным провалом.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 9 поединках пропущено уже 12 мячей в свои ворота.

Минувший тур первенства вышел для команды не столь удачным. «Челябинск» расписал мировую с «Чертаново» (0:0).

Зато до того команда уступила «Новосибирску» (3:1). А вот с «Салютом» справиться удалось — победа 2:1.

В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только надежность тылов оставляет вопросы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Амкар-Пермь» предлагают — 1.84.

На викторию «Уфы» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что наверняка выдадут боевой поединок .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Победа «Челябинска» за 3.95.