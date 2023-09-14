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    «Амкар-Пермь» — «Челябинск». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Кубок России, 14 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Амкар-Пермь» — «Челябинск»
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    «Амкар-Пермь»
    «Амкар-Пермь» сыграет на своем поле с «Челябинском» в рамках 1/8 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 16:30 мск. «Амкар-Пермь» — «Челябинск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 14 Сентября 2023 года
    Амкар
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    •  Амкар 16:30 Челябинск Челябинск
  • Россия. Кубок
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    «Амкар-Пермь»

    Пермяки все грезят мечтой о выходе в первую лигу. Вот только в реальности команде не удается даже приблизиться к этой цели.

    На текущий момент пермяки занимают 4 место в своей зоне второй лиги. Причем отставание от лидера составляет 10 очков.

    В минувшем туре первенства «Амкар-Пермь» потерпел поражение. Дома команда минимально уступила «Новосибирску».

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    До того «Амкар-Пермь» переиграл белгородский «Салют» (3:2). Так что о стабильности в Перми могут только мечтать.

    И уж точно хозяева постараются пройти в следующую стадию Кубка. Пермяки явно будут активны у ворот соперника.

    «Челябинск»

    Эта команда в новом сезоне стартовала крайне неудачно. Для «Челябинска» нынешнее 8 место может считаться форменным провалом.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 9 поединках пропущено уже 12 мячей в свои ворота.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды не столь удачным. «Челябинск» расписал мировую с «Чертаново» (0:0).

    Зато до того команда уступила «Новосибирску» (3:1). А вот с «Салютом» справиться удалось — победа 2:1.

    В этом матче гости намереваются добыть нужный результат. Вот только надежность тылов оставляет вопросы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Амкар-Пермь» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Уфы» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды не собираются отсиживаться в тылах, так что наверняка выдадут боевой поединок.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.60. Еще вариант для ставки — Победа «Челябинска» за 3.95.

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    «Амкар-Пермь» — «Челябинск»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на футбол. В основное время победителя не будет?
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