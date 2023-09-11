ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев и Новак ДжоковичДжокович в 36 лет взял очередной титул на «Большом шлеме», а Медведев проиграл второй финал в Нью-Йорке
  • 07:54
    • Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
  • 11:03
    • Стало известно, сможет ли Захарян сыграть с «Реалом»
  • 10:40
    • Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA
  • 10:19
    • Бительо подтвердил информацию об интересе со стороны «Динамо»
  • 10:11
    • Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на US Open, Медведев остался на третьем месте
    Все новости спорта

    Адиев: 12 очков? Казахстан в отборе хочет большего

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Казахстана
    Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что набранные его командой 12 очков в рамках отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 являются промежуточным результатом.

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    «К сожалению всех любителей футбола Казахстана, сборная никогда прежде не претендовала на большие турниры. Наверное, все скажут, что это большой и исторический момент. Я и мои футболисты не забиваем себе этим голову. Я считал и считаю, что итоги надо подводить только тогда, когда заканчивается твой путь. Сейчас это всего лишь промежуточный результат. Мы хотим большего», — сказал Адиев «Чемпионату».

    Казахстан с 12 очками в группе H идет 4-м в таблице. 14 сентября казахи сыграют со сборной Дании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Египет и Россия вновь сыграют вничью?
  • Египет — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Лидер Востока предложит «Салавату» открытый хоккей
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли Португалия разгромить Люксембург без Роналду?
  • Португалия — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Исландия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Израиль — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры