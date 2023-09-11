Адиев: 12 очков? Казахстан в отборе хочет большего

Наставник сборной Казахстаназаявил, что набранные его командой 12 очков в рамках отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 являются промежуточным результатом.

«К сожалению всех любителей футбола Казахстана, сборная никогда прежде не претендовала на большие турниры. Наверное, все скажут, что это большой и исторический момент. Я и мои футболисты не забиваем себе этим голову. Я считал и считаю, что итоги надо подводить только тогда, когда заканчивается твой путь. Сейчас это всего лишь промежуточный результат. Мы хотим большего», — сказал Адиев «Чемпионату».

Казахстан с 12 очками в группе H идет 4-м в таблице. 14 сентября казахи сыграют со сборной Дании.